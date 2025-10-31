В Киеве произошел взрыв на почте, есть раненые

В Киеве произошел взрыв в помещении почты в Соломенском районе. Об этом сообщило столичное управление Нацполиции в четверг, 30 октября.

«По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь», — говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Виталий Кличко в Телеграм уточнил, что медики госпитализировали пятерых пострадавших в результате взрыва посылки в одном из отделений «Укрпочты».

Генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram сообщил, что взрыв на одном из сортировочных центров Укрпочты в Киеве произошел во время контроля за пересылкой запрещенных вещей. Удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым.

«На одном из наших сортировочных центров в Киеве произошел взрыв. Инцидент случился во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым», — написал он.

Смелянский отметил, что система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается медицинская помощь. Продолжается расследование.

Напомним, на одном из рынков Киева прогремел взрыв.