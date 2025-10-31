Все разделы

«Укрэнерго» усилит отключения 31 октября

«Укрэнерго» усилит отключения 31 октября

Александр Панько
31.10.25 09:19
89
«Укрэнерго» усилит отключения 31 октября

В последний день октября во всех регионах Украины будут действовать круглосуточные графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме — 31 октября круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина применения ограничений — последствия трех российских массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца», — говорится в сообщении.

Для населения графики будут действовать завтра с 00:00 до 24:00 — объемом от 0,5 до 3 очередей. При этом максимальный объем ограничений — с 16:00 до 18:00.

Для бизнеса и промышленности графики будут действовать круглосуточно.

Украинцев предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться и советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — просят в «Укрэнерго».

Напомним, накануне, ночью российские войска снова нанесли масштабный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Для атаки оккупанты применили ударные дроны типа «Шахед», крылатые и баллистические ракеты.

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
25.10.25 11:11

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Автор: «Фраза»

Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
31.10.25 10:06

У Зеленского рассказали, как остановить Путина

31.10.25 09:40

Президент вновь продлил военное положение и мобилизацию

31.10.25 09:28

В Киеве произошел взрыв на почте, есть раненые

30.10.25 16:39

У земли обнаружили… память

30.10.25 16:18

Tesla отзовет тысячи электропикапов Cybertruck – названа причина

30.10.25 16:16

Си заявил Трампу, что Китай «готов противостоять любым вызовам»

30.10.25 16:06

Стало известно, когда США и Китай подпишут торговое соглашение

30.10.25 15:41

Вашингтон объяснил сокращение американских войск в Европе

30.10.25 15:18

Японцы рассказали об удивительной пользе сыра

31.10.25 09:40

Президент вновь продлил военное положение и мобилизацию

31.10.25 09:28

В Киеве произошел взрыв на почте, есть раненые

30.10.25 11:08

В Украине отменили отключения электроэнергии

30.10.25 10:32

Украина закрывает посольство на Кубе

30.10.25 10:28

У Путина ждут мира с Украиной в течение года

30.10.25 09:38

Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине

30.10.25 09:24

В Украине снова ввели аварийные графики отключения света

29.10.25 14:18

Вэнс сделал неожиданное признание о войне в Украине

29.10.25 12:48

РФ атаковала детскую больницу в Херсоне, 9 раненых

29.10.25 11:33

План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, — источник

24.10.25 15:22

В Киевской области мужчина устроил кровавую поножовщину

24.10.25 13:09

В Киевской области задержали педагога-педофила

27.10.25 09:51

Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

24.10.25 16:20

Китай уверяет, что не поддерживает Россию в войне против Украины

27.10.25 13:02

Зеленский анонсировал план прекращения огня в Украине

24.10.25 14:13

Украина пытается экстренно решить проблему с нехваткой газа

28.10.25 05:14

Ученые придумали новый способ борьбы с облысением

27.10.25 14:27

Трамп неожиданно высказался о возможном третьем президентском сроке

24.10.25 11:18

Фицо отказался покрывать военные расходы Украины

24.10.25 13:03

Председатель НБУ объяснил, почему откладывается запуск «еГривны»

В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

