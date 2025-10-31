«Укрэнерго» усилит отключения 31 октября

В последний день октября во всех регионах Украины будут действовать круглосуточные графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме — 31 октября круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина применения ограничений — последствия трех российских массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в течение этого месяца», — говорится в сообщении.

Для населения графики будут действовать завтра с 00:00 до 24:00 — объемом от 0,5 до 3 очередей. При этом максимальный объем ограничений — с 16:00 до 18:00.

Для бизнеса и промышленности графики будут действовать круглосуточно.

Украинцев предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться и советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — просят в «Укрэнерго».

Напомним, накануне, ночью российские войска снова нанесли масштабный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Для атаки оккупанты применили ударные дроны типа «Шахед», крылатые и баллистические ракеты.