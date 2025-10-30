Японцы рассказали об удивительной пользе сыра

Медики из Японии выявили еще одну пользу сыра. Он снижает риск деменции.

Данные отчета базируются на сведениях о состоянии здоровья более чем 7,9 тысяч местных жителей в возрасте старше 65 лет, за которыми следили в рамках национального проекта JAGES с 2019-го по 2022-й год.

Врачи сравнили подопытных, которые ели сыр хотя бы раз в неделю, с теми, кто не включал его в рацион.

Оказалось, что в группе любителей сыра деменция развилась у 3,4% испытуемых, в то время как при отказе от этого продукта заболеваемость во второй группе составила 4,5%. После учета пола, возраста, уровня дохода, образования и состояния здоровья было установлено, что риск когнитивных нарушений у первой группы был на 24% ниже.

Выдвинута версия, что такой положительный эффект связан с содержанием в сыре витамина K2, антиоксидантов, белков и пробиотиков. Данные питательные вещества укрепляют микрофлору кишечника и снижают воспаление в организме. При этом ферментированные продукты традиционно коррелируют с улучшением состояния сосудов, что дополнительно снижает риск деменции.

Теперь японцы хотят узнать о том, какие именно виды сыра оказывают наибольшее защитное действие и какова оптимальная частота его употребления для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее врач поведала об опасности низкокалорийных диет.