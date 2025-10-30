Все разделы

Названы продукты, которые стоит употреблять при сидячем образе жизни

Названы продукты, которые стоит употреблять при сидячем образе жизни

Агата Кловская
30.10.25 15:11
Названы продукты, которые стоит употреблять при сидячем образе жизни

Эксперты из университета Бирмингема в Великобритании поведали, какие продукты следует употреблять при сидячем образе жизни. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это продукты, богатые флаванолами (чай, какао, яблоки и ягоды), которые помогают защитить сосуды от негативного воздействия длительного сидения.

Увы, но, как отмечается, современный человек проводит в сидячем положении до шести часов в день, и такая малоподвижность приводит к ухудшению работы сосудов.

Снижение эластичности артерий всего на 1% повышает риск сердечнососудистых заболеваний сразу на 13%, включая инсульт и инфаркт.

Ученые желали узнать, может ли питание (а именно продукты, богатые флаванолами) компенсировать такой вред.

Поясняется, что флаванолы представляют собой природные соединения, содержащиеся в фруктах, чае, орехах и какао-бобах, известные своими свойствами укреплять сосуды и защищать их во время стресса.

В опыте приняли участие 40 здоровых мужчин: 20 с высокой физической подготовкой и 20 с низкой. За час до двухчасового периода сидения они выпивали либо какао-напиток с высоким содержанием флаванолов (695 мг), либо практически без них (5,6 мг). После этого британцы измеряли эластичность сосудов, кровоток, давление и насыщение мышц кислородом.

Выяснилось, что у всех добровольцев, выпивших какао с низким содержанием флавонолов, показатели сосудистой функции после сидения ухудшились – снизился кровоток и упала эластичность артерий. Однако у тех, кто выпил напиток с высоким содержанием флаванолов, подобных изменений не наблюдалось. Их сосуды оставались в таком же состоянии, как до двух часов неподвижности.

Подчеркивается: «Даже высокая физическая подготовка не защищает сосуды от временного ухудшения функции при длительном сидении, если человек не получает достаточно флаванолов».

Уверяется, что полученные результаты указывают на простой способ снизить вред сидячего образа жизни.

Сообщается: «Мы проводим огромное количество времени сидя – за рабочим столом, в машине, дома. Даже в покое организм испытывает стресс. Включение в рацион продуктов, богатых флаванолами, может помочь защитить сосудистую систему и снизить риск сердечных заболеваний».

Ранее американцы объяснили, почему полезно поменьше сидеть.

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
25.10.25 11:11

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Автор: «Фраза»

Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
