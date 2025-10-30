Ученых напугало стремительное развитие искусственного интеллекта

Международная группа экспертов бьет тревогу. По их словам, стремительное развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий делает необходимость разобраться в том, как возникает сознание, как никогда актуальной.

Ученые поясняют, что сознание представляет собой состояние, при котором организм осознает себя и окружающий мир.

При этом, невзирая на десятилетия исследований, наука до сих пор не может объяснить, как субъективный опыт возникает из биологических процессов.

Говорится: «Сознание – больше не философская категория. Это вопрос, напрямую влияющий на медицину, право, этику и наше понимание самого человеческого существования».

Специалисты рассматривают различные гипотезы – от теории глобального рабочего пространства, предполагающей, что осознание возникает при объединении информации из разных областей мозга, до интегрированной теории информации, согласно которой система становится сознательной, если ее части тесно связаны и взаимодействуют.

Теперь было проанализировано современное состояние науки о сознании и возможные последствия, если человечеству удастся не только понять, но и создать сознание, к примеру, в искусственном интеллекте или лабораторных мозговых органоидах.

Предполагается, что необходимы надежные тесты на осознанность, которые позволят определить, обладает ли система – будь то человек, животное, эмбрион, органоид или ИИ — признаками сознания.

Ожидается, что это поможет диагностировать осознанность у пациентов с тяжелыми повреждениями мозга или деменцией, а также понять, когда именно она возникает у плода или у животных.

Впрочем, подчеркивается, что подобные открытия повлекут и глубокие этические и правовые последствия: если система признана сознательной, общество должно будет ответить на вопрос — как к ней относиться.

Сообщается: «Прогресс в изучении сознания изменит наше представление о себе, об искусственном интеллекте и о месте человека в природе».

Резюмируется, что технологии, связанные с искусственным интеллектом и мозговыми интерфейсами, развиваются быстрее, чем наука о сознании, что может привести к серьезным этическим последствиям.

Ранее мы писали, что ИИ-министр Албании Diella забеременела и ждет 83 детей.