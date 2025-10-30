США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

США продолжают борьбу с трафиком наркотиков. О новых успехах поведал глава Пентагона Пит Хегсет.

Чиновник рассказал в социальной сети Х: «По указанию президента Дональда Трампа министерство войны совершило летальный кинетический удар по еще одному судну, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана».

Добавляется, что у американской разведки имелась информация о причастности судна к контрабанде наркотиков.

Резюмируется: «Четыре мужчины-наркотеррориста на борту судна были уничтожены».

