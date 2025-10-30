Все разделы

Новости > Вэнс жестко наехал на нелегалов

Вэнс жестко наехал на нелегалов

Агата Кловская
30.10.25 13:24
Вэнс жестко наехал на нелегалов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс жестко наехал на нелегалов. Произошло это на мероприятии организации Turning Point, которую возглавлял застреленный активист Чарли Кирк,  в штате Миссисипи.

Политик сказал: «Левые скажут, что наша миграционная политика о ненависти к мигрантам, мы никого не ненавидим, мы любим наших сограждан. И от того, что мы хотим, чтобы они достигли американской мечты, мы закрыли границу».

Добавляется: «Президент Дональд Трамп и многие из нас поддержали реформу визы H-1B. Я не думаю, что мы должны нанимать бухгалтеров из других стран, когда у нас есть свои, готовые работать за хорошую зарплату».

Подчеркивается: «Есть люди, которые хотят попасть в США. И некоторые из них, я уверен, могут обогатить США, приехав сюда. Но мы должны поддерживать их количество намного ниже».

Говорится, что следует снижать уровень миграции в будущем.

Отмечается: «Визы для Н-1В должны выдаваться супер гениям, чтобы они оставались в США, а используются для найма сотрудников на меньшую зарплату. В этом виновата предыдущая администрация во главе с Джо Байденом и ошибочные подходы в соответствующей сфере».

Информируется: «Около миллиона человек мигрируют в США законно каждый год. Прямо сейчас мы впустили в США слишком много иммигрантов. Я думаю, что доказательства довольно ясны: многие из этих мигрантов снижают доход американских работников».

По его словам, по некоторым оценкам, в США 50 миллионов мигрантов, и теперь обществу требуется собраться и создать ощущение общности, чтобы приезжие ассимилировались.

Резюмируется: «Пока это не сделано, нужно быть осторожными с любой дополнительной иммиграцией».

Ранее Трамп придумал изуверский способ борьбы с нелегалами на границе с Мексикой.

Тэги: США, мир, нелегалы

fraza.com
