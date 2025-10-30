Бразильцы научились вычислять депрессию за считанные минуты

Эксперты из университета Сан-Паулу в Бразилии научились вычислять депрессию за считанные минуты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был создан портативный биосенсор, способный всего за несколько минут определить уровень белка BDNF, то есть показателя, связанного с психическими расстройствами, включая депрессию, шизофрению и биполярное расстройство.

Ученые поведали, что их разработка представляет собой гибкую полоску с электродами. При взаимодействии с портативным анализатором они анализируют состав небольшого количества слюны.

Уверяется, что менее чем за три минуты биосенсор определяет концентрацию BDNF – нейротрофического фактора, необходимого для роста и поддержания нейронов, а также для нормального функционирования памяти и обучения.

Опыты продемонстрировали, что это устройство может надежно измерять крайне низкие концентрации белка – до 1,0 × 10⁻²⁰ грамма на миллилитр.

При этом себестоимость сенсора составляет чуть более двух долларов.

Еще одно преимущество новинки – длительный срок хранения. В ближайшее время разработчики планируют подать заявку на патент.

Говорится: «Наш датчик демонстрирует высокую точность и широкий диапазон измерений, что важно для клинической диагностики. Низкий уровень BDNF может указывать на наличие психических расстройств, а рост его концентрации позволяет отслеживать прогресс лечения».

Ожидается, что этот прибор может стать шагом к персонализированной медицине, в рамках которой лечение будет подстраиваться под конкретного пациента и контролироваться с помощью простых экспресс-тестов.

Ранее ученые узнали о депрессии нечто новое.