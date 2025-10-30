Сенат США готовит слушания по массовым похищениям украинских детей Россией

В Сенате Соединенных Штатов Америки состоятся слушания по массовым похищениям украинских детей Россией. Об этом сообщает Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, этот шаг станет важным этапом в раскрытии военных преступлений, которые россияне совершают против украинских детей, включая незаконное перемещение, милитаризацию и попытки лишения украинской идентичности.

Ермак уточнил, что слушания состоятся в Подкомитете по вопросам Госдепартамента, иностранных операций и связанных программ Сената США.

«Такие инициативы усиливают международную поддержку Украины и напоминают, что справедливость — неизбежна. Это результат системной международной адвокации в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA, которая сделала вопрос возвращения наших детей частью глобальной повестки дня», — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Подготовка к слушаниям в Вашингтоне уже продолжается. Глава ОП поблагодарил сенаторов Линдси Грэма, Брайана Шатца, американских коллег и правительство США за лидерство, последовательность и поддержку в деле возвращения всех украинских детей домой.

Во время полномасштабной войны Россия массово похищает украинских детей с временно оккупированных территорий.

По данным Украины и международных организаций, зафиксирована депортация более 19 тысяч детей, однако реальное количество может быть значительно больше.

Детей вывозят из детских домов, больниц, интернатов, а также разлучают с семьями во время так называемых «фильтрационных процедур».

Впоследствии их отправляют в разные регионы России, где часто усыновляют российские семьи и принудительно предоставляют гражданство РФ.

Напомним, разведка получила важные доказательства похищения россиянами украинских детей.