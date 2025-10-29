Вэнс сделал неожиданное признание о войне в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь высказался о войне в Украине. Сделал весьма неожиданное признание.

Политик сказал: «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся. Через пятнадцать лет они все бы еще вели боевые действия».

Он добавил: «Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса».

Чиновник подчеркнул: «Мы пытаемся поддерживать продуктивные отношения и с украинцами, и с русскими, потому что мы хотим заверить этот конфликт, и я думаю, что у президента Дональда Трампа очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами, как и у меня».

Ранее Трамп в который раз пообещал остановить войну в Украине.