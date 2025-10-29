Трамп готовит новые санкции против РФ, — посол США

Президент США Дональд Трамп введет новые санкции против РФ, которые заставят российского правителя Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны против Украины. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, пишет Bloomberg во вторник, 28 октября.

«Мы ввели эти санкции. Мы планируем их соблюдать», — подчеркнул он.

Министерство финансов США на прошлой неделе ввело санкции против российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл». Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

«Это, возможно, станет тем, что побудит Путина сесть за стол переговоров и прекратить эту войну, и по крайней мере заключить прекращение огня, чтобы мы могли договориться о окончательном решении», — заявил посол США.



Уитакер подчеркнул, что у президента Трампа «все карты в руках», это лишь одна из них.

«Есть еще много других», — отметил дипломат.

Напомним, теневой флот России остановился после санкций США.