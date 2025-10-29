В Москве заговорили о «гарантиях» для ЕС и НАТО

Страна-агрессор Россия якобы не намерена нападать на какую-либо страну из состава НАТО и Евросоюза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Минске на Международной конференции по евразийской безопасности, сообщило российское ведомство во вторник, 28 октября.

«Мы готовы закрепить эту позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии», — заявил он.

Лавров упрекнул, что лидеры Евросоюза якобы избегают обсуждения подобных гарантий, утверждая, по его словам, что после войны в Украине безопасность должна быть обеспечена «не с участием России, а против неё».

В то же время российский министр возложил на Запад ответственность «за эскалацию». Он обвинил западные страны в подготовке «новой большой европейской войны», заявив, что они «не скрывают» соответствующих приготовлений. В качестве примеров он привёл соглашения о военном и ядерном сотрудничестве между Великобританией, Францией и Германией.

Лавров добавил, что «перспективы осмысленного диалога с большинством элит в Европе не просматриваются», возложив вину на их курс на изоляцию тех, кто проводит «самостоятельную политику». При этом он не исключил, что «в перспективе следует подумать и о новой модели отношений в Европе в сфере безопасности».

Также глава российского МИД традиционно обвинил НАТО в том, что его расширение «не прекращается ни на минуту», несмотря на якобы «данные ещё в советские времена обещания не двигаться на восток».

Напомним, Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа.