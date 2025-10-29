Теневой флот России остановился после санкций США

Танкер из «теневого флота» России, который направлялся в Индию, остановился из-за введённых Соединёнными Штатами санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Судно, вышедшее из Балтийского порта с грузом российской нефти, развернулось и стало дрейфовать. Вероятно, этот необычный манёвр был осуществлён после того, как США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Из-за этого индийские нефтеперерабатывающие заводы временно приостановили закупки российской нефти.

Танкер Furia 20 октября загрузил в Приморске 730 тысяч баррелей нефти от «Роснефти» и отправился в путь, указав пункт назначения порт Сикка в индийском штате Гуджарат. Там расположены нефтеперерабатывающие заводы частной компании Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum. Ожидалось, что судно прибудет туда в середине ноября. Однако во вторник, проходя между Данией и Германией, Furia развернулась, прошла небольшое расстояние, резко снизила скорость и остановилась, свидетельствуют данные сервисов Kpler и Vortexa.

После введения санкций США, согласно которым все транзакции с «Лукойлом» и «Роснефтью» должны быть завершены до 21 ноября, индийские НПЗ начали прекращать закупки российской нефти. Reliance, главный импортер сырья из России, который получает нефть по долгосрочному контракту с «Роснефтью», заявил, что будет соблюдать санкции.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы также начали сворачивать поставки, которые обычно переходят в собственность покупателя после разгрузки в его порту. Тем временем Reliance на прошлой неделе увеличила заказы на ближневосточную нефть. Российским поставщикам теперь придётся искать новых покупателей или ждать, пока будут найдены способы обойти санкции.

Танкер Furia внесён в чёрные списки Европейского Союза и Великобритании.

