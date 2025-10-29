Израиль вновь атаковал Сектор Газа – погибли десятки людей

Израиль снова начал обстреливать Сектор Газа. О ситуации информирует Al Jazeera.

Сообщается: «Жертвами ударов Израиля по жилым домам и палаткам беженцев в Секторе Газа стали 63 человека, в том числе 24 ребенка».

Добавляется, что минувшей ночью авиационным ударам подверглись города Газа, Хан-Юнис, Бейт-Лахия, лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части сектора и ряд других районов.

Кроме этого израильские военные катера и танки обстреляли город Рафах.

Ранее власти Израиля обвнили ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии после того, как было установлено, что группировка вернула часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Секторе Газа.

Местные СМИ уверяли, что ХАМАС при этом обстрелял израильских военных в Секторе Газа, а те открыли ответный огонь.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что после консультаций с военными премьер распорядился о нанесении мощных ударов по Сектору Газа.

