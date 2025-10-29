Трамп в который раз пообещал остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал остановить войну в Украине. Об этом он сказал на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.

Говоря о своих миротворческих успехах, политик заявил: «Единственное, что я пока не сделал, это Россия и Украина. Но и это будет сделано».

Американский лидер добавил: «Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом Владимиром Путиным, однако он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено».

Ранее премьер Японии обсудила с Трампом Украину.