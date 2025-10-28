В Великобритании призвали запретить бекон и ветчину

Основатель Института глобальной продовольственной безопасности в университете Квинс, профессор микробиологии и безопасности пищевых продуктов Крис Эллиотт призвал запретить в Великобритании бекон и ветчину. По его словам, они увеличивают риск развития рака.

Специалист уверяет, что канцерогенность бекона и ветчины была доказана десять лет назад, однако за прошедшее время так и не было предпринято ощутимых действий для снижения их потребления.

Добавляется, что каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить и, соответственно, большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Указывается также, что самый значительный вред здоровью причиняют нитриты, которые придают мясу розовый оттенок и сохраняют его товарный вид.

Сообщается, что применение нитритов способствует образованию нитрозаминов, которые являются канцерогенами.

Резюмируется, что еще десять лет назад было доказано, что каждые пятьдесят граммов обработанного мяса в день увеличивают на 18% риск возникновения колоректального рака.

Ранее была выявлена связь между высоким уровнем холестерина и деменцией.