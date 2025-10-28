Маск потребовал себе… триллион долларов

Американский бизнесмен Илон Маск угрожает покинуть пост главы Tesla. Об этом информирует CNBC.

Сообщается, что произойдет это в том случает, если акционеры не выплатят ему около триллиона долларов.

Уточняется, что с таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм.

Сказано, что акционерам предложено проголосовать за грандиозную компенсацию Маску до 5 ноября.

Она отметила: «Без Илона Маска Tesla может существенно потерять в стоимости, поскольку нашу компанию, возможно, больше не будут ценить за то, кем мы стремимся стать».

Ранее мы писали, что состояние Маска достигло отметки в 500 миллиардов долларов.