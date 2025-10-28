Все разделы

Новости > Британские войска активно готовятся к войне против РФ

Британские войска активно готовятся к войне против РФ

Александр Панько
28.10.25 14:27
142
Британские войска активно готовятся к войне против РФ

Британские войска в лесах Латвии испытывают новые технологии на поле боя, и готовятся к возможной войне против России с применением инновационных средств. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в импровизированном командном центре на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО британские солдаты использовали специализированную сеть для связи с дронами, роботами и артиллерией.

В будущем солдаты 11-й бригады армии могут использовать эту систему для нацеливания на врага. Однако во время учений в Латвии в этом месяце целью было устранить нечто более важный устаревший элемент: традиционные бумажные карты и длительные циклы разработки оружия.

Использование новых подходов, таких как система управления полем боя Cobalt от британского стартапа Arondite Ltd., является частью многомиллиардной ставки Минобороны Великобритании и НАТО на то, что технологии могут значительно расширить зону контроля пехоты.

«НАТО думает о том, как распределить ограниченные ресурсы на чрезвычайно расширенной новой границе. Одной из обязательных задач, с которой сейчас имеет дело оборона Великобритании, является то, как сделать меньшую армию более эффективной», — заявил бригадный генерал Мэтт Льюис, командир 11-й бригады.

Программное обеспечение для управления полем боя Cobalt от Arondite было использовано для объединения войск, беспилотников, роботов и другой военной техники в сеть во время военных учений НАТО 4 октября.

Учения бригады в Латвии, всего в нескольких сотнях миль от российской границы, стали крупнейшим присутствием британской армии в этой стране с начала 1990-х годов. Двести пятьдесят солдат проводили учения вместе с латвийскими и канадскими войсками.

К ним присоединились десяток техников из оборонных фирм, включая Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries Inc., IDV Iveco Group NV и L3Harris Technologies Inc.

По мере развертывания симулированного конфликта представители отрасли просматривали данные, а затем обсуждали результаты с 11-й бригадой. Такое тесное участие помогает оборонным стартапам лучше понять практические потребности военных. Это также помогает привлекать постоянное венчурное финансирование.

Британское министерство обороны намерено подписать долгосрочные контракты с некоторыми компаниями, участвующими в учениях, для интеграции их систем по всей армии.

Следующим крупным военным развертыванием Британии может быть Украина. Отмечается, что Великобритания готовит пакет помощи на сумму более 100 млн фунтов стерлингов для покрытия начальных затрат на размещение войск и техники, если будет заключено мирное соглашение.

Британские солдаты будут обучать украинских военных подальше от линии фронта, тогда как военно-морские и воздушные силы Британии будут помогать патрулировать небо и море.

Напомним, Британия готовится к нападению России до 2027 года.

