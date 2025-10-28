Японцы обнаружили новую причину тревожного расстройства

Эксперты из университета здоровья Фудзита и Токийского столичного института медицинских наук в Японии обнаружили новую причину тревожного расстройства. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это гиперзрелость и ускоренное старение гиппокампа.

Поясняется, что гиппокамп представляет собой часть мозга, отвечающая за эмоции и память. В норме его нейроны активно развиваются в раннем возрасте, после чего их активность постепенно снижается.

Однако теперь было установлено, что при некоторых психических расстройствах этот процесс идет слишком быстро: клетки созревают и стареют раньше времени.

В ходе опыта ученые оценили семнадцать генетических наборов данных мышей с различными нервно-психическими нарушениями – тревожностью, депрессией, шизофренией и нейродегенерацией. Были найдены специфические подписи активности генов, указывающие на ускоренное развитие и старение гиппокампа.

Данный тип специалисты обозначили как гиперзрелые модели.

С целью оценки степени зрелости клеток, японцы ввели индекс зрелости, то есть показатель на основе активности генов, отражающий, насколько мозг опережает свое обычное развитие.

В итоге оказалось, что чем выше этот индекс, тем выраженнее тревожное поведение у животных. У мышей с незрелым гиппокампом, напротив, тревожность была ниже.

Стремясь проверить, насколько этот механизм характерен для человека, исследователи проанализировали посмертные образцы мозга пациентов с депрессией, биполярным расстройством и шизофренией. Было найдено частичное совпадение признаков гиперзрелости гиппокампа у людей и грызунов – в образцах также выявили те же паттерны активности генов.

Отмечается, что данное открытие свидетельствует о том, что ускоренное созревание мозга может быть общим молекулярным механизмом для различных психических расстройств.

Ожидается, что понимание этих процессов поможет разработать новые способы диагностики и профилактики тревожных состояний.

