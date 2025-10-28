У берегов США зафиксировали кое-что очень странное

У берегов США за последние пару месяцев зафиксировали тысячи неизвестных подводных объектов. Об этом пишет издание New York Post, которое цитирует на данные приложения Enigma, собирающего данные наблюдений за НЛО.

Информируется при этом: «Штатами с наибольшим количеством сообщений о наблюдениях неопознанных объектов стали Калифорния (389) и Флорида (306). Оба входят в тройку штатов с самой большой протяженностью побережья».

Указывается, что с прошлого августа в радиусе 16 километров от береговой линии их было зафиксировано более девяти тысяч.

