В Албании произошло кое-что необычное. ИИ-министр страны Diella забеременела.

Об этом информировал премьер-министр Эди Рама.

Глава правительства сказал, что она ждет 83 детей.

Добавляется, что получат должности помощников депутатов, и будут фиксировать происходящее в парламенте, а также информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

Стоит напомнить, что 11 сентября, что Албания первой в мире назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве, ИИ по имени Diella должна заниматься вопросами государственных закупок.

