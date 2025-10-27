Все разделы

Трамп отреагировал на заявления Путина о «Буревестнике»

Трамп отреагировал на заявления Путина о «Буревестнике»

Александр Панько
27.10.25 10:50
75
Трамп отреагировал на заявления Путина о «Буревестнике»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о испытаниях Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», а также раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Во время разговора с журналистами на борту самолёта Air Force One американский лидер заявил, что Соединённые Штаты также имеют мощный ядерный арсенал.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их побережья. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты», — заверил глава Белого дома.

В то же время он выразил удивление, что Путин хвастается ракетными испытаниями на фоне войны в Украине.

«Я не думаю, что Путин должен об этом говорить, кстати. Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, но теперь продолжается уже четвёртый год. Вот что он должен делать — вместо того, чтобы испытывать ракеты», — подчеркнул Трамп.

Как известно, Владимир Путин во время совещания с участием главы генштаба РФ Валерия Герасимова заявил, что в России якобы провели успешные испытания крылатой ракеты «неограниченной» дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Отметим, что Путин заявлял о создании «Буревестника» ещё в 2018 году. С тех пор было проведено серию испытаний, большинство из которых завершились неудачно. Специалисты называют эту ракету «летающим Чернобылем».

