Трамп согласен на наш компромисс с прекращением огня по линии фронта, — Зеленский

Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что единственный приемлемый для Украины компромисс — это остановка боевых действий по той линии фронта, которая существует сейчас. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в телефонном разговоре с ведущей «ТСН Тиждень» Аллой Мазур.

Зеленский в ответ на вопрос, действительно ли произошел перелом в позиции Трампа, и понял ли президент США неприемлемость сдачи Украиной своей территории, сказал, что Трамп пока согласился с украинским видением компромисса.

«Трамп действительно согласился, что украинский компромисс — это остановка огня по линии фронта», — отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Трамп не просто так ввел санкции против России. На позицию американского президента повлияло не только желание урегулировать войну в Украине, но и действия Кремля: удар по детскому саду в Харькове, неспособность российского диктатора Владимира Путина достичь успехов на фронте и деструктивные заявления, которые звучат из Кремля.

«Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы», — добавил украинский лидер.

Впрочем, несмотря на санкции, Трамп, судя по всему, все еще держит для Путина «переговорное окно». У российского диктатора все еще есть шанс согласиться на мирные переговоры.

