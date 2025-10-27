Желающих призывного возраста поступать в магистратуру стало меньше, — МОН

Министерство образования и науки фиксирует снижение спроса на обучение в магистратуре, особенно на контракт. Ведомство объясняет это тем, что на 15,5 тыс. стало меньше поступающих в возрасте старше 25 лет. Об этом в Киеве сказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на брифинге.

«В этом году на магистратуру было подано более 217 тысяч заявлений, в то время как в прошлом году эта цифра составляла более 280 тысяч. Зачислены на обучение в 2025 году более 97 тысяч будущих магистров, в то время как в прошлом году эта цифра составляла более 125 тысяч. Мы возвращаемся к нормальному уровню поступающих на магистратуру — все меньше людей 25+ лет остаются без образования. А те, кто поступили ради отсрочки в 2022 и 2023, уже обучились и могут быть мобилизованы», — отметил чиновник.

В аспирантуре также наблюдается увеличение количества женщин-поступающих, а поступление в аспирантуру мужчин упало на 70%.

