Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

Александр Панько
27.10.25 09:51
125
Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь обесточить промышленные регионы и вызвать хаос среди населения. Об этом сообщает The Economist.

Российские войска значительно нарастили количество ударов по украинским энергообъектам, особенно в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. После недавних атак некоторые районы оставались без электричества по несколько дней.

По данным аналитиков, тактика России изменилась — удары стали точечными и системными. Если раньше ракеты запускались хаотично, то теперь враг концентрирует волны атак по конкретным регионам, используя дроны нового поколения.

Украина, в свою очередь, усилила противовоздушную оборону и развивает радиоэлектронную борьбу. Разрабатываются современные дроны-перехватчики, способные защищать критическую инфраструктуру. Это стало важным технологическим шагом в борьбе с постоянными воздушными угрозами.

Журналисты отмечают, что Россия активно применяет усовершенствованные дроны типа «Шахед». Новейшие модели отличаются скоростью более 300 км/ч и способностью обходить системы глушения, атакуя почти вертикально, как ракеты.

Если год назад ночная атака из 150 беспилотников считалась масштабной, то теперь Украина нередко отражает до 700 дронов за один раз. При таких комбинированных налетах часть целей все же поражается, что делает защиту крайне сложной.

Примерно 60% украинской электроэнергии вырабатывается атомными станциями, остальное — гидро- и тепловыми. Россия бьет по всем этим компонентам, выводя из строя станции и нарушая распределение энергии.

За последние недели противник уничтожил несколько тепловых объектов и повредил до половины газодобычи, что влияет на устойчивость энергосистемы.

Главный фокус атак — восточные и северные регионы. По данным журналистов, цель врага — разделить Украину, отрезав энергоемкий восток от производственного запада и разрушив линии электропередачи. Таким образом Россия стремится постепенно парализовать движение тока между регионами.

Энергосистема Украины держится примерно на 90 ключевых подстанциях, где напряжение преобразуется для региональных сетей. Россия системно атакует эти узлы, выявляя слабые места.

Однако, несмотря на разрушения, Украина имеет запас оборудования и уже создает новые подразделения, совмещающие ПВО и беспилотники для защиты объектов. Главная задача сейчас — замедлить темпы разрушений и ускорить восстановление.

Напомним, в Кремле высказались по поводу возможной встречи Путина и Трампа.

Тэги: Владимир Путин, война в Украине

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
25.10.25 11:11

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.10.25 11:21

В Украине могут открыть завод по сборке самолетов Gripen, — FT

27.10.25 11:11

ИИ-министр Албании Diella забеременела и ждет 83 детей

27.10.25 10:50

Трамп отреагировал на заявления Путина о «Буревестнике»

27.10.25 10:38

Трамп согласен на наш компромисс с прекращением огня по линии фронта, — Зеленский

27.10.25 10:28

Желающих призывного возраста поступать в магистратуру стало меньше, — МОН

27.10.25 10:27

Трамп в очередной раз пообещал остановить войну в Украине

27.10.25 09:33

Зеленский рассказал о проблемах с ракетами «Фламинго»

27.10.25 09:16

«Укрэнерго» сократило объемы отключений света на 27 октября

27.10.25 08:48

Ситуация на фронте: за сутки произошло 124 боевых столкновений

27.10.25 09:16

«Укрэнерго» сократило объемы отключений света на 27 октября

25.10.25 11:04

Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад

24.10.25 10:31

Кабмин утвердил стоимость электроэнергии для украинцев

24.10.25 09:41

«Укрэнерго» сообщило о графиках отключения электроэнергии на 24 октября

23.10.25 16:44

В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

23.10.25 09:41

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

23.10.25 09:34

Стало известно, как в Киеве будут отключать свет 23 октября

22.10.25 13:15

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

22.10.25 11:58

Украина и Европа готовят план прекращения войны, — СМИ

22.10.25 11:44

В большинстве регионов Украины аварийные отключения электроэнергии

21.10.25 16:35

Японцы объяснили, в чем польза газированной воды

20.10.25 14:27

В Кремле сделали заявление по поводу заморозки войны в Украине

23.10.25 10:43

Трамп рассказал, почему отменил встречу с Путиным

23.10.25 15:03

Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях

20.10.25 14:34

Зеленский объяснил, чего боится Путин

20.10.25 16:05

Украина перекрыла международный канал поставки кокаина из Испании

21.10.25 16:26

Озвучен странный предвестник преждевременной смерти

23.10.25 14:04

Ученые рассказали, чем же так полезно молоко с шоколадом

22.10.25 05:08

Житель Новой Зеландии умер жуткой смертью… из-за банки пива

21.10.25 23:03

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди