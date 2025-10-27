Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь обесточить промышленные регионы и вызвать хаос среди населения. Об этом сообщает The Economist.

Российские войска значительно нарастили количество ударов по украинским энергообъектам, особенно в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. После недавних атак некоторые районы оставались без электричества по несколько дней.

По данным аналитиков, тактика России изменилась — удары стали точечными и системными. Если раньше ракеты запускались хаотично, то теперь враг концентрирует волны атак по конкретным регионам, используя дроны нового поколения.

Украина, в свою очередь, усилила противовоздушную оборону и развивает радиоэлектронную борьбу. Разрабатываются современные дроны-перехватчики, способные защищать критическую инфраструктуру. Это стало важным технологическим шагом в борьбе с постоянными воздушными угрозами.

Журналисты отмечают, что Россия активно применяет усовершенствованные дроны типа «Шахед». Новейшие модели отличаются скоростью более 300 км/ч и способностью обходить системы глушения, атакуя почти вертикально, как ракеты.

Если год назад ночная атака из 150 беспилотников считалась масштабной, то теперь Украина нередко отражает до 700 дронов за один раз. При таких комбинированных налетах часть целей все же поражается, что делает защиту крайне сложной.

Примерно 60% украинской электроэнергии вырабатывается атомными станциями, остальное — гидро- и тепловыми. Россия бьет по всем этим компонентам, выводя из строя станции и нарушая распределение энергии.

За последние недели противник уничтожил несколько тепловых объектов и повредил до половины газодобычи, что влияет на устойчивость энергосистемы.

Главный фокус атак — восточные и северные регионы. По данным журналистов, цель врага — разделить Украину, отрезав энергоемкий восток от производственного запада и разрушив линии электропередачи. Таким образом Россия стремится постепенно парализовать движение тока между регионами.

Энергосистема Украины держится примерно на 90 ключевых подстанциях, где напряжение преобразуется для региональных сетей. Россия системно атакует эти узлы, выявляя слабые места.

Однако, несмотря на разрушения, Украина имеет запас оборудования и уже создает новые подразделения, совмещающие ПВО и беспилотники для защиты объектов. Главная задача сейчас — замедлить темпы разрушений и ускорить восстановление.

