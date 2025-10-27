Зеленский рассказал о проблемах с ракетами «Фламинго»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с выпуском украинских ракет «Фламинго» была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен. Об этом президент заявил в телефонном разговоре с ведущей «ТСН Тиждень» Аллой Мазур.

«Была технологическая проблема на производстве „Фламинго“. Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают», — сказал президент.

В то же время он отметил, что госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Зеленский заверил, что наше государство нашло собственные ресурсы, чтобы проплатить. Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.

«Мало того, все довольны, что те ракеты, которые уже полетели, сработали», — пересказала слова президента Алла Мазур.

Напомним, Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ.