«Укрэнерго» сократило объемы отключений света на 27 октября

В Украине 27 октября будут применяться графики ограничения мощности в отдельных регионах. Отключений электричества для бытовых потребителей не прогнозируется. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

В компании отметили, что меры ограничения потребления будут применяться только в отдельных регионах. При этом бытовых потребителей ограничения не коснутся.

«В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» также предупредили, что объемы применения ограничений могут измениться и призвали следить за обновлениями и экономно потреблять электроэнергию.

Напомним, стало известно о непростой ситуации с электричеством в Украине в конце рабочей недели.