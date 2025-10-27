Ситуация на фронте: за сутки произошло 124 боевых столкновений

Стало известно, что происходит на фронте. О ситуации на понедельник, 27 октября, рассказал Генштаб ВСУ.

Военные сообщили, что за минувшие сутки произошло 124 боевых столкновений.

Также информируется: «Противник нанес один ракетный и 83 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 202 управляемые авиабомбы».

Добавляется, что россияне совершили 4 039 обстрелов, в том числе 74 были произведены из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 6 190 дронов-камикадзе».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 137 690 солдат.