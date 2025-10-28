Врач поведала об опасности низкокалорийных диет

Российский нутрициолог Мила Масленникова рассказала об опасности низкокалорийных диет. Предупредила о неприятных последствиях.

Среди прочего, медик сказала: «Снижение калорий более на 20% от нормы или ниже базового уровня повысит уровень стресса, тревожности, нарушит баланс поступления питательных веществ, что вызовет дефицитные состояния по необходимым витаминам и микроэлементам. Это влечет за собой снижение иммунитета, когнитивных способностей, уровня энергии, скажется на состоянии кожи».

Специалист советуют перед началом похудения рассчитать количество калорий, которые необходимы для базового метаболизма, по формуле Миффлина-Сан Жеора.

Говорится: «Ваш базовый метаболизм, основной обмен, это калории, которые сжигаются, когда вы находитесь в покое, и энергия тратится на обеспечение процессов дыхания, пищеварения, кровообращения, поддержание температуры тела, работу мозга и т.д. Ваша норма калорий соответствует поддержанию веса с текущей физической активностью – вы не худеете и не набираете вес».

Добавляется: «Если ваша цель – снижение веса, то рекомендуется снижать калории от нормы на 4-20% для безопасного похудения».

