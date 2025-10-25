Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
Кабмин утвердил стоимость электроэнергии для украинцев
«Укрэнерго» сообщило о графиках отключения электроэнергии на 24 октября
В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света
Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России
Стало известно, как в Киеве будут отключать свет 23 октября
Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении
Украина и Европа готовят план прекращения войны, — СМИ
В большинстве регионов Украины аварийные отключения электроэнергии
Киев подвергся очередному ракетному удару. Пострадали более 20 человек
Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине