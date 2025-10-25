Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад

В ночь с субботы (25 октября) на воскресенье Украина перейдет на зимнее время. В 4:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Украина таким образом переходит на время UTC+2.

В Европе произойдет то же самое - поэтому до конца марта разница с большинством стран Евросоюза составит один час: в Киеве будет на час позже, чем, например, в Берлине, Варшаве или Париже.

Относительно России, которая не переводит часы и остается на времени UTC+3, Украина будет отставать на один час. Аналогичная разница будет с Крымом и другими аннексированными Россией территориями.

Разница у России с Европой таким образом будет два часа (в РФ на два часа позже).