ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад

Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад

Автор: «Фраза»
25.10.25 11:04
337
Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад
В ночь с субботы (25 октября) на воскресенье Украина перейдет на зимнее время. В 4:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.
 
Украина таким образом переходит на время UTC+2. 
 
В Европе произойдет то же самое - поэтому до конца марта разница с большинством стран Евросоюза составит один час: в Киеве будет на час позже, чем, например, в Берлине, Варшаве или Париже.
 
Относительно России, которая не переводит часы и остается на времени UTC+3, Украина будет отставать на один час. Аналогичная разница будет с Крымом и другими аннексированными Россией территориями. 
 
Разница у России с Европой таким образом будет два часа (в РФ на два часа позже). 

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
