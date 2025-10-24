Украина пытается экстренно решить проблему с нехваткой газа

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что наша страна пытается экстренно решить вопрос о дополнительном импорте газа из-за потерь добычи. Выступая в Верховной Раде, она сказала, что точные объемы потерь не объявляются.

Говоря о том, сколько газа нужно купить, чиновница заявила: «Полный ответ я вам дам отдельно, не на общий доступ».

Добавляется, что планировалось закачать 13,2 миллиарда кубометров газа в хранилища до начала отопительного сезона.

Указывается: «Эта задача, эта отметка достигнута, и у нас был такой объем».

Глава правительства признала, что потери внутренней добычи значительные.

Резюмируется: «Вы знаете, что происходило с атаками на газовую систему. Я не хочу говорить на общий доступ о потерях внутренней добычи газа, но нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа».

