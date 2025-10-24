Эрдоган сделал заявление по поводу перемирия в Секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу перемирия в Секторе Газа. Сделал ряд заявлений.

Он сказал: «Турция прилагает все усилия для достижения перемирия. ХАМАС соблюдает перемирие. Более того, они открыто заявляют о своей решимости в этом вопросе».

Добавляется: «Израиль же продолжает нарушать перемирие. Международное сообщество, в первую очередь США, должно приложить больше усилий для обеспечения полного соблюдения Израилем перемирия и соглашения».

Резюмируется: «Следует оказать на Израиль достаточное дипломатическое давление. Важно обеспечить бесперебойный доступ помощи в Сектор Газа».

Ранее Вэнс сделал ряд заявлений по поводу будущего Сектора Газа.