Украина готова к дипломатии с РФ, но не при условиях выхода из своих территорий, — Зеленский

Украина готова к переговорам с Россией, но не собирается ради этого выходить со своих территорий. Нужно больше давления на Кремль, чтобы заставить его пойти на переговоры. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает прекращение огня, о чем уже говорила. Но, во-первых, не при условии выхода со своих территорий — подарков агрессору не будет, — а во-вторых, сначала нужны гарантии безопасности, о чем был разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы поддерживаем вопрос прекращения огня, мы готовы к переходу к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою территорию. Это не о километрах, это о наших людях и идентичности, это наша территориальная целостность», — пояснил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина не видит никакой дипломатической готовности России идти на реальные переговоры. Все, что делает Кремль — пытается своими звонками отложить реально важные решения США и Европы.

«Как то введение санкций или передачу/продажу „Томагавков“ Украине. Таким образом они просто откладывают безусловные решения, которые являются элементом давления на Россию», — резюмировал президент.

Напомним, по словам Зеленского, Китай не заинтересован в победе Украины.