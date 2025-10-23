Вьетнамцы разузнали о пикантное мужской проблеме кое-что неожиданное

Эксперты из Ханойского медицинского университета во Вьетнаме узнали о пикантное мужской проблеме кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мужчины, страдавшие ожирением в детстве, во взрослом возрасте имеют более короткий половой член, а текущий индекс массы тела не был связан с его длиной.

В опыте приняли участие 290 мужчин, которые прошли обследование по вопросам репродуктивного здоровья в больнице Ханойского медицинского университета с июня 2023-го по июль 2024-го года.

У добровольцев измеряли рост, окружность талии и бедер, а также длину и диаметр полового члена в расслабленном и эрегированном состоянии. Кроме того, исследователи попросили мужчин оценить свой детский вес (в возрасте 10 лет) с помощью 3D-моделей телосложения.

Поясняется, что данный возраст выбран как преддверие полового созревания, когда активизируются гормональные механизмы, влияющие на развитие репродуктивных органов.

Информируется, что средняя длина пениса у участников составляла 8,9 см в расслабленном и 14,4 см в растянутом состоянии.

Сообщается, что мужчины, имевшие ожирение в детстве, показали меньшую длину как в расслабленном, так и в эрегированном состоянии по сравнению с теми, кто в детстве имел нормальный вес.

Ученые говорят, что увеличенная окружность талии во взрослом возрасте также была связана с меньшей видимой длиной пениса (из-за отложения жировой ткани в лобковой области), тогда как больший объем бедер слабо коррелировал с длиной.

Подчеркивается, что влияние детского ожирения связано именно с гормональными изменениями в пубертате, так как лишний вес может снижать уровень тестостерона, который играет ключевую роль в развитии половых органов.

Резюмируется, что такие результаты подчеркивают необходимость ранних профилактических мер против ожирения у детей – не только ради общего здоровья, но и для предотвращения возможных последствий для репродуктивного развития.

