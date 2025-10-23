Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Вьетнамцы разузнали о пикантное мужской проблеме кое-что неожиданное

Вьетнамцы разузнали о пикантное мужской проблеме кое-что неожиданное

Агата Кловская
23.10.25 14:09
237
Вьетнамцы разузнали о пикантное мужской проблеме кое-что неожиданное

Эксперты из Ханойского медицинского университета во Вьетнаме узнали о пикантное мужской проблеме кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мужчины, страдавшие ожирением в детстве, во взрослом возрасте имеют более короткий половой член, а текущий индекс массы тела не был связан с его длиной.

В опыте приняли участие 290 мужчин, которые прошли обследование по вопросам репродуктивного здоровья в больнице Ханойского медицинского университета с июня 2023-го по июль 2024-го года.

У добровольцев измеряли рост, окружность талии и бедер, а также длину и диаметр полового члена в расслабленном и эрегированном состоянии. Кроме того, исследователи попросили мужчин оценить свой детский вес (в возрасте 10 лет) с помощью 3D-моделей телосложения.

Поясняется, что данный возраст выбран как преддверие полового созревания, когда активизируются гормональные механизмы, влияющие на развитие репродуктивных органов.

Информируется, что средняя длина пениса у участников составляла 8,9 см в расслабленном и 14,4 см в растянутом состоянии.

Сообщается, что мужчины, имевшие ожирение в детстве, показали меньшую длину как в расслабленном, так и в эрегированном состоянии по сравнению с теми, кто в детстве имел нормальный вес.

Ученые говорят, что увеличенная окружность талии во взрослом возрасте также была связана с меньшей видимой длиной пениса (из-за отложения жировой ткани в лобковой области), тогда как больший объем бедер слабо коррелировал с длиной.

Подчеркивается, что влияние детского ожирения связано именно с гормональными изменениями в пубертате, так как лишний вес может снижать уровень тестостерона, который играет ключевую роль в развитии половых органов.

Резюмируется, что такие результаты подчеркивают необходимость ранних профилактических мер против ожирения у детей – не только ради общего здоровья, но и для предотвращения возможных последствий для репродуктивного развития.

Ранее ученые обнаружили неожиданную пользу поцелуев.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.10.25 16:44

В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

23.10.25 16:16

В Украине появится новый вид парковочных мест

23.10.25 15:38

Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США, — Bloomberg

23.10.25 15:10

Компания Маска заявила о рекордном квартальном доходе

23.10.25 15:03

Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях

23.10.25 14:24

Медведев заговорил об «акте войны» со стороны Трампа

23.10.25 14:04

Ученые рассказали, чем же так полезно молоко с шоколадом

23.10.25 13:41

Шотландцы генетически модифицировали свиней, чтобы решить важную проблему

23.10.25 13:33

Зеленский оценил перспективы по Tomahawk

23.10.25 16:44

В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

23.10.25 09:41

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

23.10.25 09:34

Стало известно, как в Киеве будут отключать свет 23 октября

22.10.25 13:15

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

22.10.25 11:58

Украина и Европа готовят план прекращения войны, — СМИ

22.10.25 11:44

В большинстве регионов Украины аварийные отключения электроэнергии

22.10.25 11:38

Киев подвергся очередному ракетному удару. Пострадали более 20 человек

21.10.25 23:03

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине

21.10.25 13:53

Польша намекнула, что может арестовать Путина

21.10.25 12:17

Путин боится лететь в Будапешт?

17.10.25 12:32

Зеленский готов встретиться с Путиным, но есть нюанс

17.10.25 12:39

Фицо сделал неожиданное заявление по поводу Украины

17.10.25 17:01

Канадцы предрекли гибель прибрежных городов

17.10.25 15:56

Украинцев предупредили о неприятном погодном сюрпризе в начале следующей недели

21.10.25 16:35

Японцы объяснили, в чем польза газированной воды

20.10.25 14:27

В Кремле сделали заявление по поводу заморозки войны в Украине

17.10.25 13:01

В Конча-Заспе выявлено бешенство

17.10.25 10:27

В Одесской области грузовик врезался в блокпост – погибли военные

17.10.25 13:16

Американцы озвучили простой способ защиты от кариеса

17.10.25 09:42

В Украине снова вводят графики отключений света

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди