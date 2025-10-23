Медведев заговорил об «акте войны» со стороны Трампа

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новые санкции США и отмену президентом Дональдом Трампом саммита в Будапеште «актом войны против России». Об этом он написал в Телеграм в четверг, 23 октября.

«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранились иллюзии — получите. США наш противник. А их болтливый „миротворец“ теперь полноценно встал на путь войны с Россией», — отметил он.

Медведев добавил, что «будут говорить, что он (Трамп) не мог иначе, на него давили в Конгрессе и т.д.», но теперь «это его конфликт», а не Байдена.

«Принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — считает Медведев.

В то же время он нашел в текущей ситуации «явный плюс». По мнению Медведева, теперь можно бить по Украине «без оглядки на ненужные переговоры и добиваться победы именно там, где она только и возможна — на земле, а не за канцелярским столом».

Напомним, США ввели санкции против нефтяных гигантов России.