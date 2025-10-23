Зеленский оценил перспективы по Tomahawk

Решение о передаче Украине ракет Tomahawk является «очень чувствительным», но с ним может быть так же, как и с энергетическими санкциями США против России. Об этом сказал президент Владимир Зеленский перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 23 октября.

«Tomahawk — это очень чувствительное решение. Но это как с санкциями — раньше в это было трудно поверить, а сейчас у нас есть решение по энергетике. Сейчас у нас то же самое с дальнобойными ракетами», — заявил президент.

Зеленский считает, что в долгосрочной перспективе будет решение о передаче Tomahawk, но всё зависит от США.

«Я думаю, что когда-нибудь по ним будет решение. Но всё зависит только от американской стороны», — добавил Зеленский.

Напомним, накануне Трамп заявил, что США отказались предоставить Украине ракеты Tomahawk, поскольку процесс обучения пользованию ими может занять от шести месяцев до года.