Ученые рассказали, чем же так полезно молоко с шоколадом

Эксперты из Технологического университета Наньянг в Сингапуре узнали кое-что немаловажное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что молоко с добавлением темного шоколада может повышать скорость и выносливость при беге на короткие дистанции, а также ускорить восстановление мышц.

В опыте приняли участие два десятка людей, которые выполняли серию коротких интенсивных забегов после употребления молока с темным или белым шоколадом.

Ученые говорят, что спустя всего лишь несколько минут после приема напитка участники из второй группы показали лучший результат во второй серии спринтов. Кроме этого подопытные продемонстрировали меньший индекс усталости.

В чем же дело?

Специалисты отмечают, что положительный эффект связан с флавоноидами, то есть природными антиоксидантами, содержащимися в какао. Данные соединения расширяют кровеносные сосуды и улучшают доставку кислорода к мышцам, что помогает дольше сохранять силу и снижать утомляемость.

Добавляется, что антиоксиданты также уменьшают окислительный стресс – состояние, при котором в организме накапливаются агрессивные формы кислорода. Такие молекулы повреждают клетки и замедляют восстановление.

Сообщается, что сочетание сахаров и биологически активных веществ обеспечивает эффект восстановления энергии после физической нагрузки.

Подчеркивается, что улучшение даже на один процент может иметь значение для профессиональных спортсменов.

Резюмируется, что, в отличие от искусственных энергетических напитков, молоко с темным шоколадом не содержит агрессивных стимулирующих веществ.

Ранее было названо идеальное мясо для восстановления и роста мышц.