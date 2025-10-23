Бразильцы поведали о небывалой пользе листьев бергамота

Эксперты из университета Сан-Паулу и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии рассказали о небывалой пользе листьев бергамота. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он может восстанавливать метаболический баланс и защищать печень при ожирении.

В опыте крысам с индуцированным ожирением в течение нескольких недель вводили экстракт листьев бергамота (Citrus bergamia). На момент завершения эксперимента грызуны показали улучшение показателей липидного обмена: у них снижался уровень общего холестерина и триглицеридов, а концентрация хорошего HDL-холестерина повышалась. Также животные теряли вес и общую жировую массу.

В то же время, по словам ученых, биохимический анализ продемонстрировал, что бергамот обладает выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Соединение снижает количество активных форм кислорода и воспалительных цитокинов в клетках печени. Такие эффекты препятствуют развитию метаболически ассоциированной жировой болезни печени, одного из основных осложнений ожирения.

Указывается, что экстракт листьев бергамота способен стать перспективным природным средством профилактики метаболических нарушений.

Теперь планируются клинические испытания на людях, которые позволят уточнить оптимальные дозировки и подтвердить безопасность вещества при длительном применении.

Ранее китайцы объяснили, почему так важно есть цельнозерновые продукты.