Шотландцы генетически модифицировали свиней, чтобы решить важную проблему

Эксперты из Рослинского института в Шотландии генетически модифицировали свиней. Благодаря этому они добившись устойчивости к классической чуме свиней.

Экспериментальные животные показали невосприимчивость к возбудителю заразы.

Поясняется, что классическая чума свиней зачастую имеет фатальный исход для поголовья.

Указывается на то, что хотя в Великобритании вирус ликвидировали еще в 1966-м году, периодические вспышки по миру продолжают угрожать свиноводству.

Так, в прошлые годы отдельные эпизоды в стране приводили к вынужденному уничтожению до 75 тысяч животных.

Сейчас же ученые нацелились на ген, кодирующий белок DNAJC14, который, как показали предыдущие опыты, критически важен для размножения пестивирусов – семейства, к которому относится возбудитель КЧС.

Информируется, что созданная линия свиней с точечными изменениями ДНК прошла испытания, подтвердив эффективность подхода.

Говорится, что схожий механизм задействован в репликации пестивирусов, поражающих крупный рогатый скот и овец. Специалисты изучают возможность применения аналогичного редактирования для повышения устойчивости этих животных.

Сообщается, что во многих странах требования к геномному редактированию в агросекторе смягчены. Так, США, Япония и Бразилия уже разрешили использование генетически модифицированного скота. На базе предыдущих разработок Рослинского института компания Genus вывела свиней, устойчивых к вирусу репродуктивного и респираторного синдрома; в США им дано разрешение на коммерциализацию, и они могут выйти на рынок к 2026-му году.

