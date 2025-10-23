Ученые рассказали, как взбодриться после бессонной ночи

Эксперты из университета Перадении на Шри-Ланке поведали, как взбодриться после бессонной ночи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сочетание L-теанина и кофеина может улучшать внимание и реакцию у людей, страдающих от острой нехватки сна.

Поясняется, что L-теанин – аминокислота, содержащаяся в чайных листьях, известная своими успокаивающими и фокусирующими свойствами. Кофеин, наоборот, стимулирует нервную систему. Вместе они, как показывают результаты, работают синергично – повышая концентрацию без излишнего возбуждения.

В опыте приняли участие 37 здоровых молодых взрослых в возрасте от 22 до 30 лет.

Подопытные не спали 17 часов, чтобы имитировать состояние острого недосыпа.

Каждый доброволец в разные дни получал либо капсулу с 200 мг L-теанина и 160 мг кофеина, либо плацебо.

Через 50 минут после приема вещества испытуемые проходили компьютерный тест, в котором нужно было как можно быстрее нажимать кнопку при появлении изображения с ДТП, игнорируя безопасные сцены.

Указывается при этом, что во время теста велась запись электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для отслеживания мозговой активности. После приема комбинации кофеина и теанина участники точнее определяли опасные сцены, реагировали в среднем на 40 миллисекунд быстрее, чем после плацебо и демонстрировали усиление сигнала P3b – мозгового отклика, связанного с вниманием и принятием решений.

Резюмируется, что полученные данные показывают, что сочетание кофеина и L-теанина повышает скорость обработки информации и распределение внимания даже при выраженной усталости.

