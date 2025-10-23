Развеян миф о вреде орехов

Российский диетолог Роман Пристанский развеял популярный миф о вреде орехов. По его словам, они не повышают уровень вредного холестерина в организме,

Подчеркивается, что его количество в большей степени связано с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров.

Медик сказал: «Белок – единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку».

Добавляется, что существуют протоколы, при которых для снижения холестерина, наоборот, увеличивают количество белковой пищи и орехов.

Впрочем, отмечается, что орехи могут нанести вред аллергикам.

Также их следует с осторожностью вводить в детский рацион.

