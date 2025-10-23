Антолин Гонсалес: испанский гонщик признался, что убил своего отца

Бывший пилот Формулы-1 23-летний испанский гонщик Антолин Гонсалес признался, что убил своего отца. Парень уверяет, что смерть наступила якобы по случайности во время ссоры и желает добиться смягчения наказания, заключив соглашение с прокуратурой.

Трагический инцидент произошел 5 июля в промышленном здании, принадлежащем семье, на окраине города Аранда-де-Дуэро (провинция Бургос).

Обвиняемый рассказал, что между ним и отцом вспыхнула ожесточенная ссора, в ходе которой мужчина напал на сына с ножом. Во время борьбы спортсмен нанес отцу удар в шею.

Добавляется, что когда прибыли экстренные службы, 56-летний мужчина еще был жив, но, увы, вскоре скончался от полученной раны.

После случившегося парень попытался скрыться, избавившись от ножа – орудие преступления до сих пор не найдено. Впрочем, его задержали неподалеку, и с тех пор он находится под стражей.

Семья гонщика выступила в защиту обвиняемого, заявив, что погибший на протяжении многих лет подвергал своих близких систематическому насилию. В их обращении упоминались предыдущие жалобы, ордера об ограничении контакта и постоянные угрозы, которые, по словам родственников, в последние недели перед трагедией стали ежедневными.

Стоит напомнить, что Антолин Гонсалес, ставший вице-чемпионом Формулы-3 в 2018-м году, несколько лет назад оставил автоспорт и учебу, чтобы заботиться о матери и помогать в семейном бизнесе. По словам семьи, он хотел защитить ее от отца и не оставить без поддержки.

