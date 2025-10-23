Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США ввели санкции против нефтяных гигантов России

США ввели санкции против нефтяных гигантов России

Агата Кловская
23.10.25 13:16
24
США ввели санкции против нефтяных гигантов России

США ввели новые санкции против ведущих российских нефтяных компаний, призвав Москву незамедлительно согласиться на прекращение боевых действий. Информацию об этом опубликовало Министерство финансов США.

Санкции направлены на две крупнейшие нефтяные компании России —"Роснефть" и «Лукойл».

Эти компании включены в санкционный список согласно Указу президента США № 14024 из-за их деятельности в сфере энергетики Российской Федерации.

Также в санкционный список добавлено 30 дочерних структур Роснефти и Лукойла. Всем компаниям, в которых Роснефть или Лукойл имеют долю 50% или более — непосредственно или опосредованно, — грозит блокировка, даже если они не указаны в официальном перечне.

«Сегодня Офис контроля за иностранными активами OFAC вводит дополнительные санкции против России из-за отсутствия серьезной приверженности мирному процессу для прекращения войны в Украине», — подчеркивается в сообщении.

Этими действиями Соединенные Штаты усиливают экономическое давление на российский энергетический сектор, что усложняет способность Кремля получать средства для финансирования военной деятельности и стабилизации ослабленной экономики.

Американская сторона подчеркнула, что обеспечение длительного мира требует готовности России к конструктивным переговорам. Министерство финансов отметило, что и дальше будет применять необходимые инструменты для содействия мирному процессу.

«Пришло время остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня. Поскольку президент Владимир Путин отказывается прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля. Мы готовы к дальнейшим действиям, если это будет необходимо, чтобы поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Напомним, Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России.

Тэги: США, Россия, санкции

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.10.25 13:21

Фейковые "консулы" - новый метод российского влияния?

23.10.25 13:02

Бразильцы поведали о небывалой пользе листьев бергамота

23.10.25 12:37

Трамп опроверг предоставление Украине разрешения на удары вглубь РФ

23.10.25 12:35

Ученые рассказали, как взбодриться после бессонной ночи

23.10.25 12:28

Развеян миф о вреде орехов

23.10.25 12:01

Антолин Гонсалес: испанский гонщик признался, что убил своего отца

23.10.25 11:53

Китай озвучил «единственный действенный способ» завершить войну в Украине

23.10.25 11:39

Украина купит у Швеции до 150 истребителей Gripen

23.10.25 11:37

Электричество отключают в дюжине областей Украины

23.10.25 09:41

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

23.10.25 09:34

Стало известно, как в Киеве будут отключать свет 23 октября

22.10.25 13:15

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

22.10.25 11:58

Украина и Европа готовят план прекращения войны, — СМИ

22.10.25 11:44

В большинстве регионов Украины аварийные отключения электроэнергии

22.10.25 11:38

Киев подвергся очередному ракетному удару. Пострадали более 20 человек

21.10.25 23:03

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине

21.10.25 13:53

Польша намекнула, что может арестовать Путина

21.10.25 12:17

Путин боится лететь в Будапешт?

21.10.25 11:19

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

17.10.25 12:32

Зеленский готов встретиться с Путиным, но есть нюанс

17.10.25 12:39

Фицо сделал неожиданное заявление по поводу Украины

17.10.25 17:01

Канадцы предрекли гибель прибрежных городов

16.10.25 13:55

Трамп создает фонд победы Украины с финансированием за счет Китая, — The Telegraph

17.10.25 15:56

Украинцев предупредили о неприятном погодном сюрпризе в начале следующей недели

16.10.25 16:15

Во Львовской области осудили педофила, который изнасиловал свою сестру

21.10.25 16:35

Японцы объяснили, в чем польза газированной воды

16.10.25 14:16

В Одесской области женщина сдала полиции сына-живодера

16.10.25 15:12

Бразильцы обнаружили неожиданное защитное средство для мозга

20.10.25 14:27

В Кремле сделали заявление по поводу заморозки войны в Украине

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди