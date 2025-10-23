США ввели санкции против нефтяных гигантов России

США ввели новые санкции против ведущих российских нефтяных компаний, призвав Москву незамедлительно согласиться на прекращение боевых действий. Информацию об этом опубликовало Министерство финансов США.

Санкции направлены на две крупнейшие нефтяные компании России —"Роснефть" и «Лукойл».

Эти компании включены в санкционный список согласно Указу президента США № 14024 из-за их деятельности в сфере энергетики Российской Федерации.

Также в санкционный список добавлено 30 дочерних структур Роснефти и Лукойла. Всем компаниям, в которых Роснефть или Лукойл имеют долю 50% или более — непосредственно или опосредованно, — грозит блокировка, даже если они не указаны в официальном перечне.

«Сегодня Офис контроля за иностранными активами OFAC вводит дополнительные санкции против России из-за отсутствия серьезной приверженности мирному процессу для прекращения войны в Украине», — подчеркивается в сообщении.

Этими действиями Соединенные Штаты усиливают экономическое давление на российский энергетический сектор, что усложняет способность Кремля получать средства для финансирования военной деятельности и стабилизации ослабленной экономики.

Американская сторона подчеркнула, что обеспечение длительного мира требует готовности России к конструктивным переговорам. Министерство финансов отметило, что и дальше будет применять необходимые инструменты для содействия мирному процессу.

«Пришло время остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня. Поскольку президент Владимир Путин отказывается прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля. Мы готовы к дальнейшим действиям, если это будет необходимо, чтобы поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Напомним, Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России.