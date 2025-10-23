Электричество отключают в дюжине областей Украины

В четверг, 23 октября, электричество отключают в двенадцати областях нашей страны. Об этом информирует «Укрэнерго».

Там сообщают: «Из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности – массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября – сегодня с 7-00 до 23-00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно».

Добавляется, что также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Увы, но, как стало известно, россияне продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Указывается, что в результате очередных ударов на сегодняшнее утро были обесточены потребители в Харьковской и Черниговской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу поврежденного оборудования.

Подчеркивается, что потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 6-00 оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня, в среду.

Резюмируется: «Необходимость в бережном потреблении электроэнергии сейчас сохраняется. Если у вас сейчас есть электроэнергия, пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов до 23-00».

