Трамп опроверг предоставление Украине разрешения на удары вглубь РФ

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения, согласно которым Украина получила разрешение на применение ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками, без ограничений.

По его словам, материал в Wall Street Journal, где утверждалось, что США согласовали использование Украиной этих ракет для нанесения ударов по целям глубоко внутри России, не соответствует действительности. Свою позицию он выразил в Truth Social, назвав эту информацию фейком.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения ни к происхождению этих ракет, ни к действиям Украины по их использованию.

«Статья в The Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности, которые могут достигать глубоко территории России, является ФЕЙКОВОЙ НОВОСТЬЮ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, независимо от того, откуда они происходят и что Украина с ними делает!», — написал Трамп.

Ранее издание The Wall Street Journal информировало, что администрация Дональда Трампа сняла важное ограничение, которое касалось использования Украиной ракет дальнего действия. Это якобы позволяло Киеву осуществлять атаки на территории внутри России.