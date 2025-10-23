Украина купит у Швеции до 150 истребителей Gripen

Украина получит от 100 до 150 шведских истребителей Gripen E. Это самая современная версия самолета. Соответствующее письмо о намерениях подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 22 октября.

«Мы с президентом Зеленским только что подписали письмо о намерениях. Это письмо о намерениях между Швецией и Украиной, и это начало долгого пути, который приблизит нас на один шаг к большой экспортной сделке для Saab, для Швеции, вместе с Украиной», — заявил Кристерссон на совместной пресс-конференции в городе Линчепинг.

По словам главы шведского правительства, это означает большие возможности для Воздушных сил Украины в будущем, для Швеции и ее оборонной промышленности, а также для долгосрочного промышленного сотрудничества между Швецией и Украиной.

Он подчеркнул, что подписанное письмо о намерениях «не направлено на какие-то новые пожертвования, а, наоборот, речь идет о долгосрочном сотрудничестве».

«Речь идет о возможности заключения большой сделки между нашими двумя странами, вероятно, от 100 до 150 самолетов Gripen модели серии E, которые сейчас производятся — или начинают — производиться. И это для того, чтобы построить очень сильные Воздушные силы в Украине», — заявил Кристерссон.

По его оценкам, речь идет о «долгом пути на следующие 10-15 лет».

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будут обсуждаться возможности использования Украиной других самолетов Gripen, которые не являются новыми, а также обучение пилотов.

«Есть Gripen нового поколения, мы очень рассчитываем на то количество, о котором говорили, не менее 100 самолетов плюс. А также мы будем говорить о возможностях использования других самолетов, которые не являются новыми», — сказал он.

Зеленский добавил, что на данный момент графика по поставке Gripen нет, однако Украина знает, на что может рассчитывать.

Напомним, Зеленский ждет еще больше западных истребителей в Украине.