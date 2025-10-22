Путину пообещали захват Покровска и Купянска, — СМИ

Глава России Владимир Путин не намерен завершать войну на нынешней линии разграничения и планирует затягивать мирные переговоры для улучшения позиций российской армии. Об этом сообщили несколько осведомленных источников изданию Верстка.

По словам одного из чиновников, близких к Кремлю, Россия недовольна предложением президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий по линии столкновения.

«Требования Москвы не удовлетворены, сейчас останавливаться — значит получить те же риски и вернуться к исходным условиям, только войска еще и восстановят силы», — заявил собеседник.

Кроме того, Путин не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания каких-либо соглашений и намерен «истощать Запад», считая, что он устает от поддержки Киева.

«Для мира еще слишком рано», — добавил эксперт, работающий с Кремлем в медиа-сфере.

Другое источник добавил, что Путину уже пообещали захват Покровска и Купянска, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

«Пока не закрепимся на этих позициях, о линии фронта говорить не будем», — уточнил собеседник.

С момента встречи Путина и Трампа на Аляске позиции воюющих сторон существенно не изменились. Президент США до сих пор не может предложить ничего конкретного ни России, ни Украине, отмечает источник из Кремля. Также поставлено под сомнение проведение нового саммита глав РФ и США, который был перенесен на неопределенный срок.

По словам источников Washington Post, Путин во время последнего телефонного разговора с Трампом вновь требовал, чтобы Украина передала под контроль России весь Донбасс. В обмен он предложил передать часть Запорожской и Херсонской областей. Однако во время встречи с Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский отказался выполнить это требование.

Напомним, россияне убивают гражданских под Покровском.