Ученые создали кибер-глаз для людей с нарушениями зрения

Международная группа исследователей разработала глазной имплантат, который способен частично восстанавливать центральное зрение у людей, потерявших его из-за тяжелой формы возрастной макулодистрофии.

Как сообщает Financial Times, результаты исследования демонстрируют, что технология принесла клинически значимое улучшение большинству участников эксперимента.

Имплантат размером всего 2×2 мм вшивается непосредственно в сетчатку глаза. Он получает сигналы от внешней камеры, встроенной в очки, преобразует их в электрические импульсы и передает в мозг. В испытаниях приняли участие 32 пациента с географической атрофией — самой тяжелой формой ВМД, приводящей к необратимой потере центрального зрения.

Согласно результатам, 81% участников продемонстрировали улучшение, достаточное для выполнения повседневных задач — чтения текста или распознавания лиц. В среднем пациенты смогли прочитать на 25 букв больше по стандартной офтальмологической таблице, а один из них — даже на 59 букв.

Профессор Франк Хольц, руководитель кафедры офтальмологии Университетской клиники Бонна, назвал это «первым случаем восстановления функционального центрального зрения у людей с географической атрофией» и «парадигмальным сдвигом» в лечении поздних стадий ВМД.

Разработку возглавил профессор Стэнфордского университета Даниэль Паланкер, а производством занимается американская компания Science Corporation. Она уже подала заявки на получение разрешений для клинического использования устройства в США и Европе. Стоимость имплантата и самой операции пока не определена — компания отмечает, что это будет зависеть от переговоров с государственными и частными медицинскими структурами.

