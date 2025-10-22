Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

Агата Кловская
22.10.25 13:15
161
Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Основными будут расходы на оборону, но после паузы вырастут и социальные стандарты.

«За» проголосовали 256 депутатов.

Парламент принял выводы и предложения Бюджетного комитета (4000/П) к правительственному проекту № 14000.

Таким образом, закон о госбюджете считается принятым в первом чтении.

Ожидается, что документ в целом примут до 20 ноября. Ко второму чтению показатели могут существенно измениться.

В проекте госбюджета-2026 заложены расходы на 4,8 трлн гривен, доходы — 2,8 трлн гривен.

Бюджет подготовлен по сценарию 2, который предусматривает, что война продлится весь 2026 год. Поэтому все собранные налоги (2,8 трлн гривен) пойдут на сектор обороны.

Остальные расходы (2 трлн гривен) будут профинансированы за счет международной помощи.

Особенностью бюджета-2026 является то, что правительство решило повысить социальные стандарты, замороженные в 2026 году.

Согласно документу, планируется установить с 1 января 2026 года минимальную заработную плату:

— в месячном размере — 8 647 гривен;

— в почасовом размере — 52 гривны.

Сейчас минималка составляет 8000 гривен. Она вырастет на 8,1%.

По ожиданиям Минэкономики, в 2025 году средняя зарплата увеличится на 20,6% до 25 886 гривен. Это зарплата брутто, до вычета налогов.

Кабинет министров прогнозирует замедление роста заработных плат украинцев в 2026 году до 16%.

Согласно документу, средняя зарплата составит в 2026 году 30 032 гривны.

По данным Минфина, на повышение зарплат в 2026 году будет выделено 41,8 млрд гривен.

Зарплаты вырастут в два этапа — с 1 января на 30% и с 1 сентября еще на 20%.

В 2025 году средняя зарплата учителей составит 16 737 гривен. С 1 января они повысятся до 21707 гривен, с 1 сентября — до 25 037 гривен.

Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

— детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;

— детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен;

— трудоспособных лиц — 3328 гривен; трудоспособных лиц,

который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;

— лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен;

— лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 гривен.

Кабинет министров решил не менять бюджетную сумму на жилищные субсидии на 2026 год.

Проектом предлагается выделить на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 42,321 млрд гривен.

Эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,7 млн домохозяйствам.

В проекте заложен средний курс гривны к доллару на уровне 45,7 грн/доллар в 2026 году.

Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, который устанавливает курсы по своим принципам.

Также Кабмин в проекте бюджета на 2026 год заложил курс евро: в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году — 49,4 грн/евро.

Ожидается, что реальный ВВП в 2026 году вырастет на 2,4%, а номинальный ВВП составит 10,309 трлн гривен. Инфляция (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 9,9%.

Показатель отношения государственного и гарантированного долга к ВВП достигнет 106% ВВП.

Правительство прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2026 году за счет международной помощи на 44 млрд долларов. Источники для 18 млрд долларов из них пока не определены.

Министерство финансов Украины оценило влияние войны на государственные компании и бюджет. Представлен базовый, альтернативный и негативный сценарии.

Ожидается, что 11 из 12 государственных компаний будут оставаться прибыльными во всех сценариях.

Вместе с проектом бюджета Рада приняла выводы и предложения к бюджету.

Документ рекомендует правительству поднять на 50% зарплаты не только учителям, но и преподавателям вузов.

Также Рада дала рекомендации правительству проработать вопрос о повышении с 1 января 2026 года уровня денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, других военных формирований.

Напомним, госдолг Украины значительно увеличился за месяц.

Тэги: Верховная Рада Украины, бюджет

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.10.25 16:49

Несмотря на давление Трампа на Зеленского, Россия и Украина не приблизились к миру, — WSJ

22.10.25 16:12

Фицо сделал дерзкое заявление по поводу украинских территорий

22.10.25 16:01

Ученые нарушили законы физики

22.10.25 15:34

В Европе произошли загадочные взрывы на двух НПЗ: оба работают на российской нефти

22.10.25 14:46

Россия столкнулась с проблемой пополнения армии, — ГУР

22.10.25 14:17

Путину пообещали захват Покровска и Купянска, — СМИ

22.10.25 13:50

Ученые создали кибер-глаз для людей с нарушениями зрения

22.10.25 13:25

Пьяный учитель спровоцировал смертельное ДТП на Прикарпатье

22.10.25 12:54

ЕС приближается к решению о «репарационном кредите» для Украины, — Politico

22.10.25 11:58

Украина и Европа готовят план прекращения войны, — СМИ

22.10.25 11:44

В большинстве регионов Украины аварийные отключения электроэнергии

22.10.25 11:38

Киев подвергся очередному ракетному удару. Пострадали более 20 человек

21.10.25 23:03

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине

21.10.25 13:53

Польша намекнула, что может арестовать Путина

21.10.25 12:17

Путин боится лететь в Будапешт?

21.10.25 11:19

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

21.10.25 10:23

Саммит Путина и Трампа под угрозой срыва, — СМИ

20.10.25 14:34

Зеленский объяснил, чего боится Путин

20.10.25 14:27

В Кремле сделали заявление по поводу заморозки войны в Украине

17.10.25 12:32

Зеленский готов встретиться с Путиным, но есть нюанс

17.10.25 12:39

Фицо сделал неожиданное заявление по поводу Украины

16.10.25 13:55

Трамп создает фонд победы Украины с финансированием за счет Китая, — The Telegraph

17.10.25 17:01

Канадцы предрекли гибель прибрежных городов

16.10.25 16:15

Во Львовской области осудили педофила, который изнасиловал свою сестру

16.10.25 15:12

Бразильцы обнаружили неожиданное защитное средство для мозга

16.10.25 14:16

В Одесской области женщина сдала полиции сына-живодера

17.10.25 15:56

Украинцев предупредили о неприятном погодном сюрпризе в начале следующей недели

16.10.25 11:51

Британцы назвали очень простой способ облегчить симптомы простуды

16.10.25 12:44

Финны объяснили, почему следует поменьше сидеть

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди