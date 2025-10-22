Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Основными будут расходы на оборону, но после паузы вырастут и социальные стандарты.

«За» проголосовали 256 депутатов.

Парламент принял выводы и предложения Бюджетного комитета (4000/П) к правительственному проекту № 14000.

Таким образом, закон о госбюджете считается принятым в первом чтении.

Ожидается, что документ в целом примут до 20 ноября. Ко второму чтению показатели могут существенно измениться.

В проекте госбюджета-2026 заложены расходы на 4,8 трлн гривен, доходы — 2,8 трлн гривен.

Бюджет подготовлен по сценарию 2, который предусматривает, что война продлится весь 2026 год. Поэтому все собранные налоги (2,8 трлн гривен) пойдут на сектор обороны.

Остальные расходы (2 трлн гривен) будут профинансированы за счет международной помощи.

Особенностью бюджета-2026 является то, что правительство решило повысить социальные стандарты, замороженные в 2026 году.

Согласно документу, планируется установить с 1 января 2026 года минимальную заработную плату:

— в месячном размере — 8 647 гривен;

— в почасовом размере — 52 гривны.

Сейчас минималка составляет 8000 гривен. Она вырастет на 8,1%.

По ожиданиям Минэкономики, в 2025 году средняя зарплата увеличится на 20,6% до 25 886 гривен. Это зарплата брутто, до вычета налогов.

Кабинет министров прогнозирует замедление роста заработных плат украинцев в 2026 году до 16%.

Согласно документу, средняя зарплата составит в 2026 году 30 032 гривны.

По данным Минфина, на повышение зарплат в 2026 году будет выделено 41,8 млрд гривен.

Зарплаты вырастут в два этапа — с 1 января на 30% и с 1 сентября еще на 20%.

В 2025 году средняя зарплата учителей составит 16 737 гривен. С 1 января они повысятся до 21707 гривен, с 1 сентября — до 25 037 гривен.

Прогноз правительства предусматривает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

— детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;

— детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен;

— трудоспособных лиц — 3328 гривен; трудоспособных лиц,

который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;

— лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен;

— лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 гривен.

Кабинет министров решил не менять бюджетную сумму на жилищные субсидии на 2026 год.

Проектом предлагается выделить на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа 42,321 млрд гривен.

Эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,7 млн домохозяйствам.

В проекте заложен средний курс гривны к доллару на уровне 45,7 грн/доллар в 2026 году.

Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, который устанавливает курсы по своим принципам.

Также Кабмин в проекте бюджета на 2026 год заложил курс евро: в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году — 49,4 грн/евро.

Ожидается, что реальный ВВП в 2026 году вырастет на 2,4%, а номинальный ВВП составит 10,309 трлн гривен. Инфляция (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 9,9%.

Показатель отношения государственного и гарантированного долга к ВВП достигнет 106% ВВП.

Правительство прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2026 году за счет международной помощи на 44 млрд долларов. Источники для 18 млрд долларов из них пока не определены.

Министерство финансов Украины оценило влияние войны на государственные компании и бюджет. Представлен базовый, альтернативный и негативный сценарии.

Ожидается, что 11 из 12 государственных компаний будут оставаться прибыльными во всех сценариях.

Вместе с проектом бюджета Рада приняла выводы и предложения к бюджету.

Документ рекомендует правительству поднять на 50% зарплаты не только учителям, но и преподавателям вузов.

Также Рада дала рекомендации правительству проработать вопрос о повышении с 1 января 2026 года уровня денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, других военных формирований.

Напомним, госдолг Украины значительно увеличился за месяц.