Ситуация на фронте: за сутки зафиксировано 167 боевых столкновений

Стало известно, что сейчас происходит на фронте. О ситуации на среду, 22 октября, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Также сообщается: «Вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб».

Также россияне совершили 4 110 обстрелов, в том числе 89 были из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 488 дронов-камикадзе.

